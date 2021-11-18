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Известия.ru

Пентагон выразил обеспокоенность рекордной инфляцией США

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В Пентагоне обеспокоены темпами инфляции в США. Потребительские цены по итогам октября резко выросли до 6,2% в годовом значении, передает телеканал «Известия». Показатель достиг рекордной отметки с 1990 года, тогда он составил 6,3%. Только за прошлый месяц цены подскочили на 0,9%. Инфляция может увеличить стоимость вооружения. Платить придется больше как по действующим, так и по будущим контрактам. Военные-промышленные компании уже столкнулись с кризисом в цепочке поставок.

В Пентагоне обеспокоены темпами инфляции в США. Потребительские цены по итогам октября резко выросли до 6,2% в годовом значении, передает телеканал «Известия». Показатель достиг рекордной отметки с 1990 года, тогда он составил 6,3%. Только за прошлый месяц цены подскочили на 0,9%. Инфляция может увеличить стоимость вооружения. Платить придется больше как по действующим, так и по будущим контрактам. Военные-промышленные компании уже столкнулись с кризисом в цепочке поставок.

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Страны
США
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