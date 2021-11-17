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Российские беспилотники смогут использовать зарубежные спутники

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Беспилотники «Орион» российского производства смогут работать через иностранные космические аппараты. Об этом генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, передает ТАСС.

Богатиков подчеркнул, что экспортные версии беспилотников «Орион» могут работать не только с российскими, но и с зарубежными спутниками.

Представитель предприятия добавил, что зона применения беспилотников в ближайшие годы расширится благодаря запуску дополнительных космических аппаратов. Российские спутники на высокоэллиптической орбите обеспечат покрытие приполярных областей и северных широт.

Гендиректор «Кронштадта» подчеркнул, что систему спутниковой связи испытали с помощью нескольких аппаратов «Роскосмоса». В ходе испытаний спутник позволил наладить связь беспилотника с наземными службами.

В октябре Богатиков рассказал об открытой архитектуре беспилотника «Орион-Э». По его словам, это позволяет аппарату нести любой набор вооружения.

Модернизированную версию «Ориона-Э» представили в сентябре. Аппарат получил систему спутниковой связи, которая позволяет управлять беспилотником и обмениваться данными.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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