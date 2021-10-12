Войти
Lenta.ru

Разработчик раскрыл особенности беспилотника «Орион»

546
0
0
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» может нести любой набор вооружения. Генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал об открытой архитектуре аппарата. Особенности беспилотника разработчик раскрыл в интервью ТАСС.

Представитель предприятия отметил, что конструкция беспилотника «Орион» позволяет менять набор вооружения аппарата. «У нашего БЛА открытая архитектура, позволяющая подстраиваться под желания потребителя», — сообщил он.

Богатиков напомнил, что на международной выставке MILEX 2021 в Минске аппарат продемонстрировали с вооружением белорусского производства. Кроме того, конструкторы планируют провести испытания беспилотника с российской противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М» до конца года.

Ранее сообщалось о новой ракете «Изделие 305», которую могут получить российские беспилотники. Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что габариты и масса легкой ракеты позволяют оснастить боеприпасом беспилотник «Орион».

Также «Орион» может получить высокоточную систему прицеливания. В сентябре провели испытания беспилотника с новой прицельно-навигационной системой. Аппарат прямым попаданием поразил цель типа «танк».

В августе Сергей Богатиков рассказал о системе радиоэлектронной борьбы для «Ориона». По его словам, аппарат может получить комплекс, который обеспечит защиту от ракет.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.10.2021
Уже пять лет в небе. Каковы возможности и перспективы российского беспилотника "Орион"
15.09.2021
Россия показала видео применения нового ударного БПЛА «Форпост-Р»
23.08.2021
Денис Мантуров: началась сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА
21.06.2021
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью
25.05.2021
Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%