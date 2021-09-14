Российские беспилотники получат новую управляемую ракету

Арсенал российской авиации пополнит новая легкая ракета. Штурмовики, вертолеты и беспилотники получат новую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «изделие 305». Боеприпас может войти в состав вооружения беспилотников «Орион», — сообщает газета «Известия».

В ходе испытаний ЛМУР подтвердила свои боевые возможности, поэтому боеприпас попадет в арсенал нескольких типов машин. В частности, ракетой оснастят штурмовики Су-25, ударные вертолеты и специальные версии военно-транспортных Ми-8. Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что габариты и масса ракеты позволяют оснастить ЛМУР ударный беспилотник «Орион».

Преимуществом ракеты является возможность поражать объекты, находящиеся вне поля зрения экипажа или оптических систем беспилотника. На маршевом участке траектории ракетой управляет инерциальная навигация с коррекцией по ГЛОНАСС, а на подлете к цели ракета использует оптическую головку самонаведения (ГСН). Она может захватить цель под управлением оператора или самостоятельно. Заявленная управляемая дальность стрельбы ракеты составляет 14 500 метров. Боеприпас массой в 100 килограммов получил 25-килограммовую боевую часть.

Ранее стало известно об испытании российского беспилотника «Орион» с новым прицельно-навигационным комплексом. Это позволило аппарату в ходе испытаний поразить цель авиабомбой с высоты в четыре километра.

Даниил Иринин