Войти
ЦАМТО

Компания "Кронштадт" завершила работы по наземной отработке интеграции БЛА "Орион" с ракетами "Вихрь-М"

390
0
0
Презентация "Ориона" с управляемыми ракетами "Вихрь-М" состоялась на авиасалоне МАКС-2021.
Презентация "Ориона" с управляемыми ракетами "Вихрь-М" состоялась на авиасалоне МАКС-2021.
Источник изображения: Сергей Куксин

ЦАМТО, 16 ноября. Компания "Кронштадт" завершила работы по наземной отработке интеграции БЛА "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с борта БЛА.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков.

"Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", – сказал С.Богатиков.

Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика.

"Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", – цитирует "РИА Новости" С.Богатикова.

Как напоминает агентство, ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения – от 800 до 10 тыс. м, высота применения – от 10 до 4000 м. Ракета "Вихрь" способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных БЛА большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 кг, крейсерская скорость полета – 200 км/ч, максимальная высота полета – 7 тыс. м, воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – 200 кг, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.11.2021
Управлять роем беспилотников можно будет с самолета или корабля
15.11.2021
Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае
15.11.2021
РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома
02.08.2021
Источник в ОПК: Россия осенью испытает ударный беспилотник "Орион"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate