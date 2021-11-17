Компания "Кронштадт" завершила работы по наземной отработке интеграции БЛА "Орион" с ракетами "Вихрь-М"

Презентация "Ориона" с управляемыми ракетами "Вихрь-М" состоялась на авиасалоне МАКС-2021.

ЦАМТО, 16 ноября. Компания "Кронштадт" завершила работы по наземной отработке интеграции БЛА "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с борта БЛА.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков.

"Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", – сказал С.Богатиков.

Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика.

"Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", – цитирует "РИА Новости" С.Богатикова.

Как напоминает агентство, ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения – от 800 до 10 тыс. м, высота применения – от 10 до 4000 м. Ракета "Вихрь" способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных БЛА большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 кг, крейсерская скорость полета – 200 км/ч, максимальная высота полета – 7 тыс. м, воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – 200 кг, передает "РИА Новости".