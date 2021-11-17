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В США российский Су-75 назвали появившимся из ниоткуда

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Источник изображения: Фото: PJSC UAC / globallookpress.com

Перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, появился из ниоткуда на фоне информационного шума и до сих пор не продемонстрировал ничего, относящегося к реальности, пишет американское издание The Drive, комментируя презентацию самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

В публикации отмечается, что в ролике «Ростеха», демонстрирующем компьютерную графику с Су-75, российский самолет заходит в хвост американскому F-35 Lightning II и на малой высоте проходит над находящимися на аэродроме турецкими истребителями F-16 Fighting Falcon и Douglas F-4 Phantom II. «Собери самолет под себя, оставь на земле все лишнее», — говорится в презентации.

Тем не менее в публикации Су-75 называется вызывающим интерес иностранных заказчиков самолетом, который «имеет неплохие шансы стать реальностью».

В ноябре авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил Breaking Defense, что ЛТС не представляет угрозы F-35 Lightning II из-за того, что, по его мнению, многие страны, которые могли бы купить Су-75, не хотят стратегических отношений с современной Россией.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Checkmate
F-16
F-35
F-4
Проекты
ИТ
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