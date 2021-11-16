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Известия.ru

Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в армию России до 2025 года. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны.

«С-550 уже создана в «железе». Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ», — сказал собеседник агентства на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Он уточнил, что поставка ПРО предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года.

Первоначально в армию поставят бригадный комплект С-550, передает ТАСС.

«В системе С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», — добавил источник, уточнив, что морского варианта комплекса не предусматривается.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил страны сообщил, что в РФ ведется работа над созданием новой ЗРС С-550.

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей».

13 октября ЗРС С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны России.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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Страны
Россия
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С-500
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Минoбороны РФ
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