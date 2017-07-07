Запад не на шутку встревожен нарастающей мощью России



Глава управления разведки Пентагона генерал Винсент Стюарт заявил о быстром увеличении военного потенциала России.

Источник: www.dia.mil Глава управления разведки Пентагона генерал Винсент Стюарт заявил о быстром увеличении военного потенциала России.Источник: www.dia.mil

В развитии вооружений и в военном строительстве Москва вырывается вперед

Еще недавно западные политики и представители военной верхушки говорили о том, что российские вооруженные силы могут померяться силами только с соседями. К примеру, сотрудник Американского совета по внешней политике при Конгрессе США Стивен Бланк, анализируя военный потенциал Москвы, заметил: "Западные военные испытывают здоровое уважение к Российской армии. Нет сомнений, что она сегодня находится в лучшем состоянии, чем десятилетие назад, что она значительно лучше экипирована и обладает более современным вооружением, которое представляет опасность для соседей России и даже для Запада. Она обладает мощными противовоздушными системами, артиллерией, некоторыми типами ракет, например "Искандерами", противокорабельными ракетами, субмаринами, ядерным арсеналом". Скрытое высокомерие вашингтонских экспертов было связано в первую очередь с уверенностью Запада в том, что Россия в технологиях, в том числе и в военных, опоздала навсегда. Сейчас до этих снобов наконец-то дошло, что они, уповая на свое превосходство, попросту упустили время и сейчас им придется многое наверстывать.

СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) подготовило открытый доклад на 116 страницах убористого текста под названием "Военная мощь России", который до опубликования, в конце июня, попал в распоряжение информационного агентства Associated Press. В предисловии глава Управления трехзвездный генерал Винсент Стюарт написал: "В ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти". Там же указывалось, что Москва "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях". РУМО специализируется как на агентурной, так и на радиотехнической и электронной разведке, ведет работу в более чем 140 странах мира, собирает секретную информацию о военных планах иностранных государств и армий, анализирует ее и предоставляет первым лицам Соединенных Штатов.

"Москва опасается, что попытки США навязать систему приемлемых международных норм угрожают основам кремлевской власти, поскольку тем самым они предоставляют иностранным государствам право вмешиваться во внутренние дела страны", - говорится в докладе. В документе нет новой информации, но приведен глубокий анализ всех аспектов военной мощи РФ. При этом подчеркивается, что Москва методично и успешно модернизирует ослабленные после распада Советского Союза армию, флот и авиацию.

"Сегодня российские вооруженные силы находятся на подъеме – это не то же самое, что армия СССР, противостоявшая Западу в годы холодной войны и зависевшая от крупных войсковых соединений с тяжелой техникой", – говорится в докладе. Характеризуя современную российскую армию,

авторы доклада пишут, что это "более компактная, более мобильная, сбалансированная армия, стремительно приобретающая способность выполнять весь спектр современных боевых задач". Начиная с весны 2014 года на всех уровнях власти в США Россия рассматривается как главный военный противник. До этого момента Вооруженные силы РФ Пентагоном, конечно же, изучались, но ко всем новостям американские генералы относились с большой долей скептицизма. Теперь риторика заметно поменялась, но время от времени в речах некоторых американских политиков в силу привычки все же проскальзывают утверждения о том, что все военно-технические достижения РФ не более чем показуха.

В документе дается критическая оценка действий российских ВКС в Сирии, при этом отмечено, что в результате этого вмешательства "изменилась вся динамика конфликта, произошло укрепление режима Асада, и были созданы условия, в которых без согласования с Москвой урегулировать конфликт будет невозможно". И тут же всплывает из небытия замшелая мысль из прошлого десятилетия: "Однако эти действия также выдают глубоко укоренившееся чувство незащищенности перед США, которые, по мнению Москвы, настойчиво стремятся пошатнуть позиции России внутри страны и за рубежом".

ЧТО НЕДООЦЕНИВАЕТ ЗАПАД

В вышеприведенном докладе, в частности, говорится, что Москва в последнее время стремится к балансу в вооружениях ядерных и обычных. То есть ведется работа по созданию новейших образцов боевой техники, не относящихся к стратегическому ядерному оружию (СЯО), и современных боеприпасов, в том числе высокоточных. Все так, но не совсем. Наряду с развитием неядерной компоненты Россия продолжает совершенствовать СЯО и не намерена останавливаться в этом вопросе. Сейчас РВСН проводит перевооружение на ракетный комплекс "Ярс", предназначенный для уничтожения стратегических объектов противника на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью, каждый боевой блок имеет самостоятельную систему наведения и способен активно маневрировать, что дает ему возможность преодолевать ПРО вероятного противника. Ожидается поступление в РВСН новой МБР РС-28 "Сармат" с улучшенными характеристиками. В скором будущем ядерный щит России пополнит еще более совершенная МБР РС-26 "Рубеж", способная лететь по постоянно изменяемой траектории, а разгонный отрезок она проходит менее чем за 5 мин., что нивелирует возможности не только новейших, но и перспективных средств ПРО вероятного противника.

Не так давно министр обороны РФ генерал армии Шойгу в своем докладе на коллегии военного ведомства информировал о состоянии российских МБР с ядерными боеголовками: "В боевом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% – в постоянной готовности к немедленному пуску. Разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолеть эшелонированную противоракетную оборону. Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования". Обсуждая дальнейшее развитие ядерных сил, Сергей Шойгу сообщил, что к концу текущего года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%. Ранее, выступая на заседании Совета Федерации 24 мая, министр информировал сенаторов, что "к 2021 году в наземных стратегических ядерных силах на комплексы "Ярс" будут переведены 17 ракетных полков, в войска начнут поступать разрабатываемые перспективные ракетные комплексы стратегического назначения".

КОМПАКТНЫЕ ВЫСОКОМОБИЛЬНЫЕ

По штату в современных российских Вооруженных силах – 1 013 628 военнослужащих. Сейчас развиваются сухопутные и десантные войска. Силы быстрого реагирования создаются на основе батальонных и ротных тактических групп, способных решать самостоятельные боевые задачи. Совершенствуется система связи и управления. В этом году на вооружение в военные округа поступило более 700 единиц новой боевой техники. К 2020 году российские артиллеристы ожидают поступление модернизированных РСЗО "Торнадо" и новых самоходных скорострельных гаубиц "Коалиция СВ". В отличие от старых образцов и иностранных аналогов новая самоходка имеет высокий уровень автоматизации и обеспечивает надежную защиту экипажа. Дальность стрельбы комплекса "Коалиция СВ" достигает 70 км, специально для него разработаны высокоточные боеприпасы. В 2018 году будет завершено испытание новейшего танка Т-14 "Армата", не имеющего аналогов в мире.

Морская составляющая также претерпевает заметные изменения. По словам главкома ВМФ РФ адмирала Королева: "В 2017 году в состав ВМФ России войдут около 40 новых кораблей и судов обеспечения, которые строятся в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения. Уже в ближайшее время на предприятии "Адмиралтейские верфи" начнется строительство серии из шести единиц подводных лодок проекта 636.3. В июле будут заложены первые две подводные лодки этого проекта. Продолжается строительство и принципиально новых дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада". Вторая лодка этого проекта "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году". Успешно проходят испытания перспективной гиперзвуковой противокарабельной ракеты.

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев недавно рассказал о совершенствовании подчиненных ему сил: "Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС – эти темпы нас устраивают. Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны". С-500 способны вести прямой огонь с земли по спутникам противника и уверенно поражать их.

Также известно, что завершаются испытания Т-50, на финальном этапе они будут проходить уже с разработанным именно для него двигателем, имеющим наименование "изделие 30". Осенью 2016 года глава предприятия-разработчика сообщил, что новый двигатель уже готов и проходит испытания на наземном стенде. ПАК ФА с этой силовой установкой должен подняться в воздух уже до конца текущего года. Видимо, 11-му и 12-му прототипам предстоит как раз обкатывать такие установки. Предположительно они смогут развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа против 86,3 и 147 у двигателя АЛ-41Ф1С соответственно.

ДИНАМИКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

В Госпрограмме вооружений 2018–2025 годов учитывается опыт операции в Сирии. Главное внимание в текущем году уделяется развитию РВСН. Доля современного вооружения в них к концу года увеличится на 10% и достигнет 72%, в Воздушно-космических силах – 68%, в Воздушно-десантных войсках – 58%, в Военно-морском флоте – 55%, в Сухопутных войсках – 42%. Задания гособоронзаказа 2016 года выполнены на 97% (точнее – на 96,9%: по поставкам нового вооружения военной и специальной техники (ВВСТ) – на 98,2%, по ремонту – на 95,6%). Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58,3%. В 2017 году уровень современных ВВСТ должен составить 62%, то есть на 3,7% больше по сравнению с 2016 годом. Таким образом, к концу 2020 года количество новых ВВСТ достигнет 73,1%, средний уровень новых образцов ВВСТ должен быть не менее 70%.

Александр Шарковский