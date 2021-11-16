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РИА Новости

Генконструктор НПО "Прибор" Чижевский: "умные" снаряды "Терминатора" смогут сбивать дроны

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Создаваемые для боевых машин поддержки пехоты (БМПТ) интеллектуальные 30-миллиметровые боеприпасы с дистанционным подрывом смогут сбивать широкий спектр целей, в том числе малоразмерные беспилотники, заявил в интервью РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных снарядов НПО "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский.

"Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей: танкоопасной живой силы и беспилотников, в том числе малого класса. Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для боевой машины поддержки танков "Терминатор", - сказал он.

Чижевский отметил, что применение данного комплекса обеспечивает высокоточный воздушный подрыв боеприпасов в заданной точке относительно цели и позволяет многократно повысить эффективность артиллерийских систем за счет существенного увеличения эффективности осколочного действия (до 4-5 раз) и многократного повышения точности подрыва снаряда.

"В принятой схеме не требуется доработка пушек, что является принципиальным преимуществом по отношению к другим возможным способам программирования взрывателя. Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания", - добавил собеседник агентства.

Первый контракт на поставку ВС России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017". "Терминаторы" приняты на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

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