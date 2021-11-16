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Беспилотные летательные аппараты "Орион" получат комплекс спутниковой связи

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Как передало информационное агентство ТАСС, компания "Кронштадт" оснастит беспилотные летательные аппараты "Орион" системой спутниковой связи, которую будет предлагать и другим производителям беспилотников как комплектующую. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который проходит с 14 по 18 ноября 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Макет[i] беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион-Э" разработки АО "Кронштадт" в варианте с оснащением со спутниковой системой связи в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Дубай (ОАЭ), 14.11.2021 (с) Телеграм-канал "Вестник ПВО"[/i]

"Работы по созданию "Ориона-Э" со спутниковой системой связи ведутся в кооперации с отечественными разработчиками. В 2022 году ожидается получение литеры "О" (присваивается на этапе корректировки конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытной партии) на комплекс со спутниковым каналом связи", - сказал он.

Разработанную для "Ориона-Э" систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании "Кронштадт", но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов (БЛА) тяжелого класса как комплектующую", - отметил Богатиков.

Он пояснил, что загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата, "развязать" аэродромы взлета и посадки. "Без спутниковой связи дальность действия ограничена прямой видимостью и составляет не более 250-300 км", - добавил он.

Генеральный директор АО "Кронштадт" напомнил, что изначально при формировании тактико-технического задания на опытно-конструкторскую разработку "Иноходец-БЛА" спутниковая связь не предполагалась. "С целью расширения спектра решаемых задач и районов функционирования комплекса, а также повышения экспортных возможностей "Ориона-Э" в компании "Кронштадт" пришли к выводу о необходимости оснащения комплекса с БЛА подобным решением", - сказал Богатиков.

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Страны
ОАЭ
Продукция
Орион БПЛА
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