В России создали унифицированную систему спутниковой связи для беспилотников

Загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата, отметил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" оснастит беспилотники "Орион" системой спутниковой связи, которую будет предлагать и другим производителям беспилотников как комплектующую. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Работы по созданию "Ориона-Э" со спутниковой системой связи ведутся в кооперации с отечественными разработчиками. В 2022 году ожидается получение литеры "О" (присваивается на этапе корректировки конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытной партии) на комплекс со спутниковым каналом связи", - сказал он.

Разработанную для "Ориона-Э" систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании "Кронштадт", но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов (БЛА) тяжелого класса как комплектующую", - отметил Богатиков.

Он пояснил, что загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата, "развязать" аэродромы взлета и посадки. "Без спутниковой связи дальность действия ограничена прямой видимостью и составляет не более 250-300 км", - добавил он.

Генеральный директор АО "Кронштадт" напомнил, что изначально при формировании тактико-технического задания на опытно-конструкторскую разработку "Иноходец-БЛА" спутниковая связь не предполагалась. "С целью расширения спектра решаемых задач и районов функционирования комплекса, а также повышения экспортных возможностей "Ориона-Э" в компании "Кронштадт" пришли к выводу о необходимости оснащения комплекса с БЛА подобным решением", - сказал Богатиков.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.