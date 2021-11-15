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ТАСС

В России создали унифицированную систему спутниковой связи для беспилотников

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Сергей Богатиков
Сергей Богатиков.
Источник изображения: militarynews.ru

Загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата, отметил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" оснастит беспилотники "Орион" системой спутниковой связи, которую будет предлагать и другим производителям беспилотников как комплектующую. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Работы по созданию "Ориона-Э" со спутниковой системой связи ведутся в кооперации с отечественными разработчиками. В 2022 году ожидается получение литеры "О" (присваивается на этапе корректировки конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытной партии) на комплекс со спутниковым каналом связи", - сказал он.

Разработанную для "Ориона-Э" систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании "Кронштадт", но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов (БЛА) тяжелого класса как комплектующую", - отметил Богатиков.

Он пояснил, что загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата, "развязать" аэродромы взлета и посадки. "Без спутниковой связи дальность действия ограничена прямой видимостью и составляет не более 250-300 км", - добавил он.

Генеральный директор АО "Кронштадт" напомнил, что изначально при формировании тактико-технического задания на опытно-конструкторскую разработку "Иноходец-БЛА" спутниковая связь не предполагалась. "С целью расширения спектра решаемых задач и районов функционирования комплекса, а также повышения экспортных возможностей "Ориона-Э" в компании "Кронштадт" пришли к выводу о необходимости оснащения комплекса с БЛА подобным решением", - сказал Богатиков.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
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Кронштадт
Проекты
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1 комментарий
№1
15.11.2021 01:40
"Российские космические системы"  провели успешные испытания миниатюрного устройства защиты электронных бортовых систем спутников от воздействия космической радиации, воздействие тяжелых заряженных частиц на электрические цепи спутника в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения и в итоге – частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Для того, чтобы избежать подобного, производители спутников используют специальную микроэлектронику категории Space, но специалисты "Российских космических систем" решили найти новый способ защиты бортовых систем.
устройство размером три на три сантиметра интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет непрерывный мониторинг состояния входного и выходного тока напряжения, выявляет разрушающее воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения цепи продолжительностью от пяти микросекунд. Так удается избежать деградации бортовых компонентов"
https://www.warandpeace.ru/ru/news/view/161010/
Микроэлектронику Space пока не делаем, так что обойдемся по своему.
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