Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о насыщенной предконтрактной работе по экспорту С-400

ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Предконтрактная работа на поставку за рубеж системы ПВО-ПРО С-400 идет очень насыщенно, требуются серьезные консультации и и выяснения потребностей каждого заказчика, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ранее, на форуме "Армия-2021", он говорил, что ведутся переговоры на поставку С-400 с семью странами Азии и Африки.

"Поставка таких высокотехнологичных систем, как ЗРС С-400 "Триумф", требует серьезных консультаций и выяснения индивидуальных потребностей каждого заказчика. Этот фактор делает предконтрактную работу более насыщенной, нежели при обсуждении поставок более массовой продукции в типовой комплектации", - сказал Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом он подчеркнул, что партнеры из стран Азии и Ближнего Востока при необходимости сами пожелают объявить о приобретении этих высокоэффективных и уникальных для мирового рынка систем.

Россия пока поставила С-400 Китаю, Турции и начала поставки Индии.