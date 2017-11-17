Каким Dubai Airshow 2017 стал для России



Экипажы пилотажных групп "Русские витязи", ВВС ОАЭ Al Fursan и китайских ВВС "1 августа".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Экипажы пилотажных групп "Русские витязи", ВВС ОАЭ Al Fursan и китайских ВВС "1 августа".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Основные российские итоги деловой программы, планы и заявления, прозвучавшие на авиационно-космическом салоне в ОАЭ, — в материале ТАСС

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) завершилась деловая программа одного из крупнейших авиационно-космических салонов мира Dubai Airshow 2017. Для России эта выставка ознаменовалась одним контрактом и большим количеством переговоров с партнерами из Ближневосточного региона, которые традиционно проявляли интерес к отечественным проектам в области авиации, космоса и военной техники.

Бесценными и незабываемыми для участников и гостей авиашоу стали два подарка в небе от российских асов: высший пилотаж летчика Сергея Богдана на истребителе Су-35 и выступление "Русских витязей".

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора — директор департамента экспорта специмущества и услуг ВВС "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев, "оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для нас. Не секрет, что страны региона уделяют большое внимание российским средствам ПВО, в том числе системам С-400, которые сегодня безупречно работают в соседней Сирии. Также мы видим интерес к новейшим разработкам в области боевой авиации, например многоцелевому истребителю Су-35, который в этом году впервые участвует в авиашоу в Дубае с летной программой".

Вертолеты

В ходе авиасалона холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2, которым предусмотрен опцион на еще один такой вертолет. В холдинге отметили, что в соответствии с условиями соглашения средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан заказчику в 2018 году.

Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следят за развитием этого проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволят воплотить их интерес в новые контракты

Андрей Богинский

гендиректор холдинга "Вертолеты России"

Кроме того, в беседе с журналистами в кулуарах выставки он рассказал и о других проектах "Вертолетов России". Так, например, Богинский сообщил, что в 2018 году Минобороны РФ будут представлены две концепции скоростного вертолета, сертификация VIP-версии многоцелевого вертолета Ми-38 завершится также в следующем году, а второй опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62 поднимется в воздух уже в декабре. Также стало известно, что до конца года планируется подписать контракт на поставку минобороны Индии вертолетов Ка-226.

Подводя предварительные итоги года, Богинский сообщил, что холдинг в этом году произведет более 220 вертолетов.

Вертолет Ка-62 Средний многоцелевой вертолет, который в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году.

Самолеты

Что касается самолетов, то здесь мы пока не можем похвастаться заключенными контрактами, но по заявлению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, Россия предложит ОАЭ совместно развивать линейку самолетов МС-21 для арабского рынка. По его словам, наша гражданская авиация, прежде всего самолеты МС-21-300, вызывает большой интерес со стороны потенциальных покупателей этого региона.

Мы понимаем, что на том этапе испытаний, где мы сейчас находимся: в процессе сертификации, в процессе подготовки к серийному производству в 2019 году, уже важно и нужно искать партнеров, которые могли бы с нами совместно двигаться в направлении развития семейства самолетов МС-21, в том числе в более малом и в более крупном сегменте

Дмитрий Рогозин

заместитель председателя правительства РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В свою очередь, президент "Гражданских самолетов Сухого" (производит самолеты SSJ-100, занимается маркетингом самолетов МС-21) Александр Рубцов сообщил, что провел переговоры с несколькими потенциальными заказчиками и в будущем ожидает заказов общим объемом до двух десятков самолетов. Он отметил, что заказы могут быть как на обычные пассажирские самолеты, так и на VIP-версии.

Также Рубцов добавил, что на авиасалоне велись переговоры в том числе с потенциальным азербайджанским заказчиком бизнес-версии самолета. Кроме того, он анонсировал создание VIP-версии самолета МС-21 около 2022 года.

А вот, к примеру, один из крупнейших авиаперевозчиков на Ближнем Востоке — авиакомпания Emirates — подписал контракт с американской корпорацией Boeing о покупке 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Соглашение, которое включает самолеты и необходимое оборудование, оценивается в $15,1 млрд.

Помимо этого французский концерн Airbus и американская инвестиционная компания Indigo Partners в ходе авиасалона подписали меморандум о взаимопонимании в рамках сделки по приобретению 430 пассажирских самолетов семейства A320. Сделка, общая стоимость которой оценивается в $49,5 млрд, подразумевает поставку 273 самолетов A320neo и 157 самолетов A321neo.

Многоцелевой истребитель Су-35С. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В ходе выставки стало известно, что Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35. Ранее сообщалось, что намерены купить более эскадрильи самолетов, но точное число планировалось определить в ходе возможных переговоров во время выставки Dubai Airshow 2017.

Космос

Обсуждалось на авиасалоне и сотрудничество России и ОАЭ в космосе. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин провел переговоры с представителями Казахстана и ОАЭ об использовании космодрома Байконур. Он рассказал, что на космодроме будет создан технопарк, где смогут принять участие страны, "которые в силу политических, экономических, географических, природных причин не могут иметь свой собственный космодром, но имеют деньги и амбиции".

В пресс-службе премьер-министра Казахстана, в свою очередь, сообщили, что представители правительств России, Казахстана и ОАЭ договорились о создании трехсторонней рабочей группы по развитию совместных проектов в космической сфере.

ВТС

Россия давно присутствует на оружейном рынке Ближнего Востока и Северной Африки, но на этой выставке контрактов по линии военно-технического сотрудничества подписано не было. Однако в Федеральной службе по ВТС в ходе авиасалона сообщили ТАСС, что Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак, а также о том, что ведется предконтрактная работа по поставкам 57-мм боевого модуля АУ-220М с заинтересовавшимися им странами Ближнего Востока.

Боевой модуль АУ-220М Модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение – пушка калибра 57 мм, дополнительное – пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в "Уралвагонзавод".

В службе также рассказали, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию был подписан еще в мае этого года. Таким образом, Эр-Рияд стал третьим покупателем этой системы после Китая и Турции.

Для нас ОАЭ — страна, конечно, непростая, мы развиваем с ними отношения, а также с Саудовской Аравией. До сих пор здесь была монополия американцев, но мы "раскупорили" эту ситуацию. И эмиратцы, и саудиты прекрасно... знают о высочайших качествах нашей ПВО, они даже не спорят на эту тему, также очень высоко оценены наши возможности в области радиоэлектронной борьбы. Ну и авиация, конечно

Дмитрий Рогозин

заместитель председателя правительства РФ

Также стало известно, что с января 2018 года начнутся поставки авиационных крылатых ракет BrahMos для ВВС Индии. Как сообщил директор совместного предприятия BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев, ракеты предназначены для вооружения около 50 истребителей Су-30МКИ, доработанных для их применения. Поставки заказанных ракет начнутся сразу же после выполнения двух сертификационных пусков по надводной и наземной целям. Максичев не назвал сроков этих пусков, отметив, что они пройдут до конца года.

Что касается объемов экспорта продукции военного назначения российского производства в страны Ближнего Востока и Северной Африки, то, как сообщил на выставке генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, портфель заказов компании со странами Арабского мира составляет порядка $8 млрд. По его словам, программы сотрудничества со странами региона рассчитаны на несколько лет, в них задействованы почти все крупные холдинги российского оборонно-промышленного комплекса.

Шоу в небе

Россия приготовила для участников и гостей авиашоу два подарка.

С отдельной программой на новейшем сверхманевренном истребителе Су-35 выступил один из самых известных летчиков-испытателей компании "Сухой" Герой России Сергей Богдан. Он показал "кобру Пугачева", "колокол", "чакру Фролова", управляемый штопор, разнообразные виражи и перевороты на пределе возможностей летательного аппарата. Это первое выступление Богдана в Дубае.

Здесь, скажем так, достаточно тепло, но у нас на авиасалоне МАКС подобные условия не раз наблюдались, когда температура воздуха была выше 30 градусов. Это вполне нормальная погода, и, кстати, очень показательно, что тяга двигателей Су-35 позволяет сохранять все характеристики самолета и выполнять комплекс фигур пилотажа

Сергей Богдан

летчик-испытатель компании "Сухой", Герой России

Как рассказал Богдан в интервью ТАСС, в ОАЭ "несколько другие условия — горизонт размыт, местность закамуфлирована, но каких-то существенных особенностей нет". В России, признается Богдан, "более контрастный рельеф, здесь ровная пыльно-песочная поверхность, но основные ориентиры есть, так что пилотированию ничего не мешает".

Второй русской изюминкой авиашоу стало выступление асов из Кубинки — "Русских витязей". Четверка тяжелых истребителей Су-30СМ в фирменной сине-белой раскраске авиагруппы показала высший групповой пилотаж на минимальных высотах и в очень плотных строевых порядках.

Традиционным украшением воздушного шоу стала групповая "бочка" (переворот самолета вокруг собственной оси). Одиночный пилотаж выполнил командир "Русских витязей" полковник Андрей Алексеев, который показал перевернутый полет, "полубочки", "колокол", "кобру Пугачева" и другие фигуры.

По информации организаторов, в этом году в выставке приняли участие около 1150 компаний более чем из 50 государств, которые представили свыше 165 натурных экспонатов. Наиболее крупные национальные стенды организовали Великобритания, Германия, Иордания, Италия, Канада, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Турция, Соединенные Штаты Америки, Украина, Франция, Швейцария и Швеция. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили на своих стендах современные образцы авиационной техники и средств ПВО.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил модели зенитных ракетных систем и комплексов различной дальности (С-400 "Триумф", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ"), радиолокационных станций наблюдения за воздушным пространством, а также натурный образец радиолокационной станции охраны объектов.

Алексей Паньшин, Анна Юдина, Роман Азанов