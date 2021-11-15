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Над Черным морем заметили ведущий наблюдение за российскими войсками самолет США

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Высотный разведывательный самолет Lockheed U-2S Dragon Lady Военно-воздушных сил США был замечен во время наблюдения за российскими вооруженными силами в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что самолет стартовал с авиабазы Акротири на Кипре. Около пяти часов он вел наблюдение за российскими войсками, находясь в воздушном пространстве Украины и над акваторией Черного моря.

По данным Министерства обороны России, в целом за сутки над Черноморским регионом была замечена активность пяти самолетов-разведчиков НАТО.

10 ноября в 40 километрах от российской границы заметили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Беспилотник провел в небе почти восемь часов.


Никита Абрамов

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  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Россия
США
Украина
Продукция
Lockheed U-2
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
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