Над Черным морем заметили ведущий наблюдение за российскими войсками самолет США

Высотный разведывательный самолет Lockheed U-2S Dragon Lady Военно-воздушных сил США был замечен во время наблюдения за российскими вооруженными силами в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что самолет стартовал с авиабазы Акротири на Кипре. Около пяти часов он вел наблюдение за российскими войсками, находясь в воздушном пространстве Украины и над акваторией Черного моря.

По данным Министерства обороны России, в целом за сутки над Черноморским регионом была замечена активность пяти самолетов-разведчиков НАТО.

10 ноября в 40 километрах от российской границы заметили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Беспилотник провел в небе почти восемь часов.

Никита Абрамов