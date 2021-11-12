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Рядом с российской границей заметили украинский беспилотник

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Источник изображения: Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 10 ноября, находился в 40 километрах от российской границы. Об этом говорится в презентации Минобороны России, на которую обратил внимание журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он заметил, что украинский беспилотник провел в воздухе почти восемь часов. Аппарат, по словам Коца, «находился не у линии разграничения в Донбассе, не над Николаевом или Мариуполем, а над Черным морем», рядом с российской границей. Одновременно с ним там находились самолеты-разведчики стран НАТО.

О том, что 10 ноября ВСУ подняли в воздух беспилотник, сообщал и Telegram-канал «Военный обозреватель». Речь шла об ударном БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.

26 октября стало известно, что Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, при помощи беспилотника была уничтожена гаубица российского производства, находившаяся на позициях 93-й механизированной бригады в Донецкой области.

Позже министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала информацию об использовании ВСУ турецкого беспилотника в ходе боевых действий фейком. По ее словам, случай боевого применения Bayraktar не подтвердился.


Варвара Кошечкина

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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
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