Украина подняла в воздух турецкий беспилотник Bayraktar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. В этом их уличил Telegram-канал «Военный обозреватель», ссылаясь на данные портала PlaneRadar.ru.

«БПЛА Bayraktar TB2 ВС Украины в эти минуты работает в воздушном пространстве страны», — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, дрон держит курс на Донбасс.

26 октября сообщалось, что ВСУ впервые задействовали Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, при помощи беспилотника была уничтожена гаубица российского производства, находившаяся на позициях 93-й механизированной бригады в Донецкой области.

При этом позже министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала информацию об использовании ВСУ турецкого беспилотника в ходе боевых действий фейком. По ее словам, случай боевого применения Bayraktar не подтвердился.

Варвара Кошечкина