Войти
Lenta.ru

Украина подняла в воздух турецкий беспилотник Bayraktar

510
0
0
Источник изображения: Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подняли в воздух ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. В этом их уличил Telegram-канал «Военный обозреватель», ссылаясь на данные портала PlaneRadar.ru.

«БПЛА Bayraktar TB2 ВС Украины в эти минуты работает в воздушном пространстве страны», — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, дрон держит курс на Донбасс.

26 октября сообщалось, что ВСУ впервые задействовали Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, при помощи беспилотника была уничтожена гаубица российского производства, находившаяся на позициях 93-й механизированной бригады в Донецкой области.

При этом позже министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала информацию об использовании ВСУ турецкого беспилотника в ходе боевых действий фейком. По ее словам, случай боевого применения Bayraktar не подтвердился.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.05.2021
Yahoo News Japan (Япония): Польша первая в НАТО закупила турецкие боевые дроны. И сделала это явно против России
14.01.2021
День (Украина): корветы — для украинских ВМС
01.04.2020
Российский «Панцирь» вновь нагрел Турцию на миллионы долларов
25.11.2019
"Жнец" и "Удар грома": что из американского "секонда" пригодилось бы украинской авиации (Деловая столица, Украина)
22.03.2019
"Сам изготовил?" На Украине смеются над пиаром Порошенко
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс