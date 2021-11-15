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В России разработали корабль для туристических полетов в космос

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», предприятие «Роскосмоса», запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом, сообщает ТАСС.

Экипаж находится в скафандрах вне герметичной капсулы. В описании патента указано, что «туристы должны физически почувствовать особенности космического пространства», По словам разработчиков, максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 километр в секунду, поэтому тепловые нагрузки будут незначительными.

Информация размещена в патенте на изобретение, которое распространил Федеральный институт промышленной собственности. Также там сообщается, что разработка поможет увеличить высоту прыжка с парашютом практически до 100 километров.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос заявил, что к 2025–2030 годам его компания планирует построить космическую станцию. Она будет представлять собой «бизнес-парк смешанного использования в космосе» для исследователей, СМИ, космических туристов и бизнесменов.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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