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Джефф Безос построит собственную космическую станцию

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Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin совместно со Sierra Space к 2025–2030 годам построят свою коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите, сообщается на сайте проекта.

Станция получит название «Орбитальный риф» (Orbital Reef) и будет представлять собой «бизнес-парк смешанного использования в космосе» для исследователей, СМИ, космических туристов, бизнесменов и других людей. Новый проект основателя Amazon сохранит «наследие МКС», при этом добавив в него инновационные разработки из сферы микрогравитации.

«В течение более шестидесяти лет NASA и другие космические агентства разрабатывали орбитальные космические полеты и космическое жилье, готовя нас к коммерческому бизнесу. Его запустят в этом десятилетии», — подчеркнул старший вице-президент программ передового развития Blue Origin Брент Шервуд.

Отмечается, что станцию оборудуют необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями, а также снабдят техникой. Их число станут увеличивать по мере увеличения рынка. На «Орбитальном рифе» смогут жить и работать «на благо Земли» до десяти человек.

«Как бывший астронавт, я ждала момента, когда работа и жизнь в космосе станут доступны большему количеству людей во всем мире. Этот момент наступил», — отметила бывший астронавт NASA и президент Sierra Space Джанет Каванди.

20 июля Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле New Shepard от Blue Origin. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Компании
Blue Origin
NASA
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