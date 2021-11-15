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В США рассказали об «обреченном на провал» советском «Метеорите»

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Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Советская стратегическая крылатая ракета «Метеорит» была могучим и необычным оружием времен холодной войны, в конечном итоге «обреченным на провал», сообщает The Drive.

«Ракета была спроектирована для того, чтобы пролететь тысячи миль со скоростью более трех чисел Маха, прежде чем с подрывом ядерного заряда пикировать на цель», — говорится в публикации.

Американское издание напоминает, что ракету с конца 1960-х годов разрабатывало Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения в трех вариантах: корабельном, авиационном и наземном. Отмечается, что дальность полета изделия — 5 тысяч километров, максимальная высота — 24 километра.

Издание пишет, что «Метеорит» получил, в частности, складываемые укороченные крылья треугольной формы и прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Изначально ракета должна была переносить пару боеголовок мощностью 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая, забрасываемых на удалении 100 километров друг от друга.

Издание также напомнило, что всего было запущено 37 ракет «Метеорит», из которых только одной удалось достичь проектной дальности в 5 тысяч километров. The Drive заключает, что хотя «Метеорит», «возможно, оказался тупиком, наследие высокопроизводительной стратегической крылатой ракеты остается все еще живым в России».

В ноябре The Drive написало, что в будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд образцов новейшего американского оружия: перспективную гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle («Темный орел»), многофункциональную систему Typhon, позволяющую из одной установки запускать разнообразные ракеты, включая RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракету Precision Strike Missile (PrSM).


Иван Потапов

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
3М-25 Метеорит
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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