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В Китае построили макеты американских F-35

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Источник изображения: Фото: Jaroslav Ozana / Globallookpress.com

Макеты американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II заметили на полигоне в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на журнал Kanwa International Journal.

Четыре макета самолетов заметили на спутниковых снимках полигона ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Синьцзяне. Главный редактор журнала Андрей Чанг (Andrei Chang) предположил, что модели могут использовать в качестве мишеней для китайских баллистических ракет средней дальности DF-16 и DF-21C.

Чанг подчеркнул, что развертывание ракет DF-21C с дальностью действия около 2000 километров позволяет охватить территорию Японии. По его мнению, китайские учения с использованием макетов F-35 могут стать ответом на увеличение количества американских F-35B на авиабазе в Ивакуни и японских F-35A на авиабазе Мисава.

Ранее истребители пятого поколения F-35 Lightning II отработали действия в условиях потенциальной войны с Китаем или Россией, сообщило издание 19FortyFive. Самолеты имитировали воздушный бой и уничтожение систем противовоздушной обороны противника на учениях в Израиле.

В апреле ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс описал потенциальный конфликт США и Китая. По его мнению, сейчас США не могут противостоять НОАК в Южно-Китайском море. Гиперзвуковые ракеты DF-17 не позволят использовать палубную авиацию США. Холлингс отметил, что перспективный бомбардировщик B-21 Raider сможет лишить Китай преимущества.


Даниил Иринин

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