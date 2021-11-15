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Беспилотный вертолет Black Hawk совершил первый полет

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Армия США впервые подняла в воздух вертолет UH-60 Black Hawk, оснащенный системой беспилотного полета. Вертолет совершил испытательный полет на полигоне Юма в Аризоне в начале ноября. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на журнал Flight Global.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) провело испытания вертолета в рамках учений Project Convergence. Целью маневров была отработка использования беспилотных вертолетов для снабжения войск.

По сценарию учений Black Hawk использовали для снабжения войск в тылу врага. Беспилотный вертолет позволил исключить риск потери пилота в зоне действия вражеских систем противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что вертолет выполнил задание по снабжению войск и впервые совершил автономную посадку на неподготовленной площадке. Машина получила систему Alias, которая позволяет сделать автономной любую модификацию UH-60. Также Black Hawk осуществил запуск беспилотников Altius-600, которые обеспечили наблюдение за полем боя.

В августе газета «Известия» сообщила о российских вертолетах, которые смогут управлять беспилотниками. Ми-28НМ «Ночной суперохотник» получат аппаратуру связи, которая позволит экипажу обмениваться информацией с беспилотными аппаратами.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-28Н
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
Военные учения
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