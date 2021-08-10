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Российский «Ночной суперохотник» сможет управлять «камикадзе»

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Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Воздушно-космические силы России получат ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной суперохотник» с возможностью управлять беспилотными летательными аппаратами. Минобороны страны утвердило план закупок и конфигурацию модернизированных вертолетов, сообщают «Известия».

«Ночной суперохотник» сможет управлять разведывательными БПЛА и дронами-«камикадзе» с помощью аппаратуры связи АС-БПЛА. Минобороны уже заказало 80 комплектов систем, которые позволят экипажу вертолета обмениваться информацией с беспилотником на расстоянии до 50 километров.

АС-БПЛА имеет пропускную способность до 5,4 мегабита в секунду, что позволяет передавать видео с камер беспилотника в реальном времени. Техническое задание на разработку модернизированного Ми-28Н предусматривало возможность управления разведывательными БПЛА «Корсар» и «Форпост-Р». Главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова Виталий Щербина ранее сообщал, что Ми-28НМ также сможет управлять дронами-«камикадзе».

Разработка модернизированного вертолета Ми-28Н началась в 2009 году, а в июле 2016 года «Ночной суперохотник» совершил первый полет. Ми-28НМ отличается от базовой модели новыми двигателями, надвтулочной РЛС и дублированными органами управления, что позволяет штурману стать полноценным вторым пилотом. Ми-28НМ — первый в мире носитель вертолетной ракеты класса «воздух-воздух» Р-74М. В 2019 году вертолет прошел испытания в Сирии, по итогам которых машину рекомендовали к принятию на вооружение.


Леонид Немов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Корсар БЛА
Ми-28Н
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
БПЛА
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