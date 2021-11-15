Войти
ТАСС

В проект по созданию самолета Checkmate могут привлечь иностранный капитал

265
0
0
Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate
Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов указал, что на данном этапе самолет создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ростех не исключает привлечение иностранного капитала в проект по созданию однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

"На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее, при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте", - сказал он.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8АМТ
Орион БПЛА
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Медицина
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
03.11.2021
Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре
03.11.2021
Российский истребитель Checkmate и беспилотник "Орион" покажут на Dubai Airshow-2021 - Мантуров
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги
  • 15.11 06:16
  • 1
Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве