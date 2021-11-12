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Naked Science

СМИ: Россия восстановила финансирование ключевых космических проектов

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«Луна-25»
«Луна-25».
Источник изображения: Роскосмос

По словам источника РИА Новости, российское правительство выделило дополнительные 6,5 миллиарда рублей на важнейшие космические проекты. Ранее часть финансирования была «срезана».

О восстановленном финансировании космических проектов со ссылкой на свой источник сообщило РИА Новости. Речь идет о 6,5 миллиарда рублей.

Они позволят компенсировать «срезанное» финансирование на 2021 год. Помимо этого, удалось восстановить в бюджете на период 2022-2024-х средства на фундаментальные исследования.

По словам источника, благодаря этому Россия сможет реализовать в планируемые сроки лунные миссии. Кроме того, финансирование позволит начать создавать космический телескоп «Спектр-УФ» и приступить к подготовке миссии на Венеру.

Напомним, «Роскосмос» хотел запустить первую в истории современной России миссию на Луну в этом году, однако сроки пришлось сдвинуть. В августе стало известно, что запуск станции «Луна-25» могут провести 25 мая, а недавно в качестве оптимального дня старта источник РИА Новости в космической отрасли назвал 23 июля.

Что касается запуска станции «Венера-Д», то его ожидают не раньше 2029 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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