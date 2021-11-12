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В России рассказали о задачах стратегических бомбардировщиков в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы выполняли в воздушном пространстве Белоруссии задачи, которые не требуют ядерного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Источник подчеркнул, что стратегические сверхзвуковые самолеты Ту-22М3 и Ту-160М могут нести ракеты и бомбы с ядерной боевой частью, но учебно-боевые задачи в Белоруссии не требовали использования таких боеприпасов.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минобороны Белоруссии сообщил об отработке имитации бомбометания российскими самолетами Ту-160. Маневры прошли на авиационном полигоне «Ружанский».

В среду Минобороны России опубликовало видео полета двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над территорией Белоруссии. Самолеты проверяли действия расчетов единой системы противовоздушной обороны Союзного государства. Также бомбардировщики отработали взаимодействие с наземными пунктами управления.

В августе источник ТАСС в авиастроительной отрасли назвал срок готовности Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, демонстрационный образец самолета будет готов к 2023 году. ПАК ДА сможет выполнять задачи самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.


Даниил Иринин

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
ЯО
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