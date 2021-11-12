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Британию обеспокоил российский разведывательный корабль

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Источник изображения: Фото: UK Ministry of Defence

Российское разведывательное судно «Кильдин» обеспокоило Британию. В сети появились снимки корабля возле голландского фрегата, который сопровождал британский авианосец. Автор The Times предположил, что российский корабль следил за британской авианосной группой.

Российское разведывательное судно заметили на снимках голландского фрегата Evertsen у берегов Омана. «Кильдин» пришвартовали перед кораблем Королевских военно-морских сил Нидерландов. Издание отмечает, что Evertsen сопровождал британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

Специалист по разведке на основе открытых источников Х.И. Саттон отметил, что российский корабль предназначен для сбора разведданных. «Первоначально построенный как гидрографический корабль более 50 лет назад, "Кильдин" теперь используется в целях электронной разведки. У него есть несколько антенн», — пояснил Саттон.

Автор The Times предположил, что российский корабль заметили во время слежки за британским авианосцем. Издание отмечает, что «Кильдин» покинул порт после фрегата Evertsen.

Гидрографическое судно «Кильдин» спустили на воду в 1969 году, а в 1970 году корабль переоборудовали в среднее разведывательное судно. «Кильдин» оснащен специальной аппаратурой радиолокации, радиоразведки и гидроакустики.

В сентябре Х.И. Саттон обратил внимание на российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» у территориальных вод Ирландии. Российский корабль может нарушать подводные коммуникации, сообщает UK Defence Journal.


Даниил Иринин

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Страны
Великобритания
Ирландия
Нидерланды
Оман
Россия
Продукция
22010 Крюйс
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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