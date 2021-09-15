В Британии заметили российское «шпионское» судно

Британские аналитики заметили российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Специалист по разведке на основе открытых источников Х. И. Саттон обратил внимание на корабль у территориальных вод Ирландии. «Шпионский» корабль может использоваться для обрезки подводных кабелей и разведывательных миссий, сообщает UK Defence Journal.

Авторы портала отмечают, что ранее представители Военно-морских сил (ВМС) США заявили о возможности корабля «Янтарь» нарушать подводные коммуникации. Подводные аппараты, размещенные на корабле, способны «разрывать кабели» на глубине до 6000 метров, пишет UK Defence Journal.

В свою очередь, представители Военно-морской службы (ВМС) Ирландии подтвердили, что им известно о российском корабле. Прохождение судна «Янтарь» соответствует нормам Конвенции ООН по морскому праву, резюмировали в ведомстве.

Исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс» в 2015 году было передано Военно-морскому флоту России. «Янтарь» предназначен для исследования толщи Мирового океана и его дна. Также корабль может использоваться для поисковых миссий. Корабль может нести автономные глубоководные аппараты проекта 16810 «Русь» и 16811 «Консул». Эти аппараты позволяют наблюдать за объектами на морском дне, выполнять глубоководные работы с помощью манипулятора, и поднимать на поверхность до 200 килограммов груза.

Ранее авторы норвежского издания Resett рассказали об использовании российских стратегических беспилотников «Посейдон». Аппарат сможет развивать высокую скорость на большой глубине. В издании считают, что «Посейдон» может изменить представление о стратегическом оружии.

Даниил Иринин