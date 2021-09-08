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В Норвегии рассказали об использовании Россией «торпеды апокалипсиса»

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Источник изображения: Фото: @milinfolive

Российская «торпеда апокалипсиса» — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» — меняет представление о ядерной угрозе, поскольку представляет собой новую категорию стратегического оружия, рассказывает норвежское издание Resett.

В публикации отмечается, что Россия планирует использовать ядерный беспилотник на большой глубине, где последний сможет развивать достаточно высокую скорость. Издание напоминает, что транспортировкой и развертыванием «Посейдонов» будут заниматься материнские субмарины, первыми из которых станут подлодки «Белгород» и «Хабаровск». Согласно Resett, под ядерные беспилотники планируется построить четыре субмарины.

В августе американское издание USNI News написало, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее ядерный подводный беспилотник «Посейдон».

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным уничтожать цели на воде и на берегу.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20180
БПЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
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