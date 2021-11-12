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В России отреагировали на превосходство польского Piorun над «Вербой»

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Польский Piorun является лучшим из худших переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и не превосходит российскую «Вербу», пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, реагируя на публикацию издания Defence24.

По его словам, формально Piorun выглядит весьма достойно. «Но есть нюансы. Например, Piorun очень сложно сдавал экзамен на состоятельность — примерно 15 процентов ракет имели дефекты, приводящие к взрыву машины либо сразу после запуска маршевого двигателя, либо через несколько секунд после него», — уверяет автор.

По мнению обозревателя, ракета польского ПЗРК может иметь большую дальность, чем у «Вербы» при условии меньшей конечной скорости. «Помимо этого, как вариант, чтобы показать более высокие показатели дальности, можно подать данные на предельной температуре. Например, в РФ считают дальность при плюс 20 градусов Цельсия, а поляки могли — при плюс 50 градусов Цельсия», — пишет автор.

Тем не менее Литовкин допускает, что «польским разработчикам удалось сотворить маленькое чудо со своим двигателем». «Однако такие вещи, как дальность, высота перехвата, не являются для ПЗРК какими-то совсем уж сверхважными характеристиками», — считает автор.

По его словам, российская «Верба» превосходит польский Piorun благодаря оптической трехдиапазонной головке самонаведения. «Такую головку самонаведения кроме нас никто в мире не делает», — уверен автор.

В октябре Defence24 отметило, что максимальная дальность действия «Вербы» составляет пять километров, а максимальная высота полета — три с половиной километра. «Если это правда, то польский ПЗРК Piorun лучше своих российских аналогов. И не только российских», — писало польское издание.

В том же месяце главнокомандующий российскими сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что ПЗРК «Метка», оснащенный устойчивой к оптическим помехам головкой самонаведения, в скором времени поступит на вооружение.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Польша
Россия
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