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Интерфакс-АВН

Российские истребители-перехватчики более 70 раз за год сопровождали иностранные самолеты у берегов Камчатки и Чукотки

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Петропавловск-Камчатский. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Истребители МиГ-31БМ из состава дежурных сил смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в 2021 году более 70 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Истребители-перехватчики ТОФ поднимались в воздух при обнаружении средствами объективного контроля над нейтральными водами в зоне ответственности ОКВС приближающихся к государственной границе России воздушных целей", - говорится в сообщении.

Кроме самолетов-перехватчиков, несущих боевое дежурство на аэродроме Елизово на Камчатке, часть истребителей МиГ-31БМ дежурит на аэродроме Угольные Копи в Арктической зоне России. Это позволяет расширить радиус действия и сократить время реакции на потенциальное нарушение государственной границы РФ.

"С аэродрома на Чукотке экипажи истребителей-перехватчиков более 10 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов в районе Берингова и Чукотского морей", - говорится в сообщении.

Экипажи идентифицируют воздушные цели при визуальном контакте или при помощи бортового радиоэлектронного оборудования и сопровождают их во время всего полета вблизи государственной границы.

"Полеты истребителей проходят над акваториями Тихого и Северного Ледовитого океанов и их морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
ТОФ
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