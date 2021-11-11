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Путин назвал превосходящее зарубежные аналоги российское вооружение

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: UAC/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал образцы российского вооружения, которые превосходят зарубежные аналоги. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

В ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которая проходит в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил поступление нового вооружения в войска. По его словам, некоторые образцы российского вооружения превосходят иностранные аналоги.

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500», — отметил Путин.

В марте журнал The National Interest назвал самые мощные корабли российского военно-морского флота. В список издания вошла атомная подводная лодка стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
ПАК ФА
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ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
Истребитель 5 поколения
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