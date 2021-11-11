В США показали захват «Гремлина»

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы Gremlins («Гремлины») провело успешное испытание системы захвата военно-транспортным самолетом C-130 Hercules находящегося в воздухе беспилотного летательного аппарата X-61A. Об этом пишет The Drive.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Издание отмечает, что таким образом была продемонстрирована возможность многоразового использования беспилотников, в частности способность приступить ко второй миссии в течение 24 часов после завершения первой. Утверждается, что проведенные тесты показали правильность основных технических решений, заложенных в основу программы Gremlins.

В январе журнал Popular Mechanics заметил, что военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins, фактически является «летающим авианосцем». Таким образом издание прокомментировало испытания, проведенные в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в ходе которых X-61A, запущенный с C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту.

Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников, каждый из которых сможет пролететь до 1000 километров и будет оснащен турбореактивным двигателем и передатчиком мощностью от 700 до 1000 ватт. Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно Пентагону, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.

Иван Потапов