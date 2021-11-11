Войти
Lenta.ru

В США показали захват «Гремлина»

641
0
0
X-61A Gremlins
X-61A Gremlins.
Источник изображения: DARPA

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы Gremlins («Гремлины») провело успешное испытание системы захвата военно-транспортным самолетом C-130 Hercules находящегося в воздухе беспилотного летательного аппарата X-61A. Об этом пишет The Drive.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Издание отмечает, что таким образом была продемонстрирована возможность многоразового использования беспилотников, в частности способность приступить ко второй миссии в течение 24 часов после завершения первой. Утверждается, что проведенные тесты показали правильность основных технических решений, заложенных в основу программы Gremlins.

В январе журнал Popular Mechanics заметил, что военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins, фактически является «летающим авианосцем». Таким образом издание прокомментировало испытания, проведенные в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в ходе которых X-61A, запущенный с C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту.

Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников, каждый из которых сможет пролететь до 1000 километров и будет оснащен турбореактивным двигателем и передатчиком мощностью от 700 до 1000 ватт. Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно Пентагону, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Х-61 Яхонт
Проекты
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
08.11.2021
Американский «летающий авианосец» впервые поймал БПЛА в воздухе
03.11.2021
«Американские «Гремлины» вскроют российскую систему ПВО»
14.06.2021
Американский «летающий авианосец» получит новые возможности, став еще опаснее
14.12.2020
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
27.01.2020
У США появился «летающий авианосец»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс