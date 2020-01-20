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Пентагон и Dynetics показали первый полет «Гремлина» из 2030 года

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Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61A, создаваемого в рамках программы Gremlins («Гремлины») при поддержке Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Соответствующий ролик выложен на YouTube.

В ходе испытания, проведенного в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), X-61A, запущенный с самолета-носителя C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту. В ходе операционной части теста, прошедшей без аномалий, проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника.

В январе Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США в городе Джексонвилл (штат Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services.

В мае 2018 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США опубликовало в YouTube ролик, в котором подробно показано развертывание в рамках программы Gremlins небольших летательных аппаратов.

Программа Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. Ожидается, что каждый из дронов сможет пролететь до 1000 километров, будет оснащен турбореактивным двигателем и передатчиком мощностью от 700 до 1000 ватт. Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно планам Пентагона, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Х-61 Яхонт
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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