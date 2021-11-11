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В России оценили визит американского Mount Whitney к «мягкому подбрюшью» страны

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Источник изображения: Фото: Reuters

С геополитической точки зрения черноморское побережье является «мягким подбрюшьем» России, подходя к которому противник может наносить удары по крупнейшим городам и оборонным центрам нашей страны, пишет в «Известиях» военный историк Дмитрий Болтенков.

Автор оценил первый за последние пять лет визит в Черное море американского штабного корабля Mount Whitney вместе с эсминцем Porter и танкером John Lenthall.

«На таком корабле установлена масса средств различных видов радиосвязи, имеются помещения для штабных работников. По сути, с него можно управлять группировкой разнородных сил фронтового масштаба межнациональных сил», — заметил эксперт.

По его мнению, «на основе этого штабного корабля может быть создана группировка международных сил с привлечением Украины и Грузии, которой трудно будет отказать в помощи своим партнерам».

В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на борту Mount Whitney заявил, что страна готова помочь НАТО в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

В том же месяце Минобороны России заявило, что два американских стратегических бомбардировщика выполнили внеплановый полет над Черным морем в ста километрах от границы страны.


Иван Потапов

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