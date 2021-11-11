Сил хватает

Военный историк Дмитрий Болтенков — о росте напряженности в Черноморском регионе

Черноморское побережье играет ключевую роль для нашей страны. Портовые комплексы Новороссийска, Туапсе и Тамани остаются важнейшими транспортными узлами по экспорту зерна, нефти и других ресурсов. На побережье Кавказа и Крыма располагаются центры отдыха — это наша здравница.

С геополитической точки зрения Черноморское побережье — это мягкое подбрюшье России. Из района Черного моря можно наносить удары по крупнейшим городам и важнейшим оборонным и техническим центрам нашей страны.

К сожалению, в Черноморском регионе тлеет ряд нерешенных территориальных споров и конфликтов. Это и приднестровская проблема, и сложные — вернее, их отсутствие — отношения между Грузией и Абхазией. Но самая горячая точка — это юго-восток Украины, где тлеет конфликт между киевским режимом и республиками ЛНР и ДНР. Наконец, Запад уже восьмой год никак не может принять то, что Крым — это Россия. Не наша страна создала эти проблемы, но ей приходится их решать.

В последние недели наблюдается серьезная эскалация конфликта на юго-востоке Украины. Похоже на то, что президент страны Владимир Зеленский, вдохновленный получением турецких беспилотников Bayraktar и успешной операцией Азербайджана по возвращению утраченных территорий Карабаха, вынашивает силовой вариант решения конфликта на юго-востоке своей страны.

Обстрелы и гибель военнослужащих Народных милиций ЛДНР фиксируются практически каждый день. Исключить того, что Киев попытается решить проблему Донбасса силой, нельзя — экономика страны падает в бездну, и людей надо отвлечь от насущных проблем.

При этом Украина и государства НАТО боятся ответа России. Особенно если он будет проведен по типу операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Силы альянса могут быть развернуты в регионе, чтобы не повторился этот сценарий. США и НАТО постоянно изучают эту территорию в военных целях, ведут разведку сил и деятельности ВС РФ, а также Народных милиций Луганской и Донецкой республик.

В последние годы увеличилось количество заходов кораблей ВМС США в Черное море. В 2018-м они посещали регион восемь раз, в 2019-м — 11, в 2020-м — 12. В нынешнем году, хоть он и не кончился, уже было зафиксировано 12 таких визитов.

Причем впервые за пять лет Черное море посетил штабной корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и сделал это не один — одновременно с ним пожаловали в гости эсминец Porter и танкер John Lenthall. Особо стоит отметить, что Mount Whitney — это представитель очень редкого типа, корабль управления и связи. Кораблей такого класса в мире можно посчитать по пальцем одной руки. Пара есть у ВМС США, и один у нас — «Маршал Крылов» на Тихом океане.

На таком корабле установлена масса средств различных видов радиосвязи, имеются помещения для штабных работников. По сути, с него можно управлять группировкой разнородных сил фронтового масштаба межнациональных сил.

При этом многие страны Черноморского региона уже входят в состав НАТО — это Румыния, Турция и Болгария. А Украина или Грузия стремятся любыми силами влезть хоть в дверь, хоть в окно Северного альянса. Но силы НАТО имеют единые системы и структуры управления и связи. И Украина максимально активно развивает именно такое направление в ходе строительства своих вооруженных сил. Она приближается к стандартам НАТО в первую очередь в управлении, связи и штабной деятельности.

Если Киев соберется решить проблему юго-востока силовым способом, на основе этого штабного корабля может быть создана группировка международных сил с привлечением Украины и Грузии, которой трудно будет отказать в помощи своим партнерам.

Резкая активизация деятельности стратегической авиации США также способствует эскалации конфликта. Известно, что 6 ноября пара американских бомбардировщиков B-1B совершила полет в Черном море. Эти самолеты несут на борту крылатые ракеты LRASM, на борту двух таких машин могут быть подвешены 48 ракет.

Причем во время полетов отрабатываются разные задания. Например, 2 ноября самолет разведки США E-8 в сопровождении пары самолетов-топливозаправщиков КС-135 совершил полеты над Черным морем.

Любопытно, что в настоящее время авиация стратегического назначения США проводит над своей территорией широкомасштабные учения Global Thunder 2022. В частности, эти силы отрабатывали взлет и рассредоточение авиации на запасные аэродромы. В воздух были подняты не менее 12 бомбардировщиков B-52Y и не менее 10 самолетов заправщиков KC-135.

Проводится и дипломатическая подготовка. Так, 8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «четкий сигнал» от Киева и Вашингтона, что у страны есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену в случае расширения агрессии России против этой страны».

Активизация сил США и НАТО в Черноморском регионе и рост количества боестолкновений на юго-востоке Украины может подтолкнуть Зеленского к силовому решению конфликта в Донбассе. Но будут ли оправданы надежды о поддержке? США не раз бросали своих союзников в самый тяжелый момент. Достаточно вспомнить видеорепортажи из Афганистана. В любом случае серьезное военное противостояние на Украине будет иметь серьезные последствия для всего мира.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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