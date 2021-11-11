В США представили прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse

Компания Hermeus провела презентацию прототипа гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse. Предполагается, что он сможет перевозить от девяти до 19 пассажиров, а из Нью-Йорка до Лондона сможет добраться за 90 минут.

Вчера американский стартап Hermeus провел презентацию прототипа гиперзвукового самолета Quarterhorse. Компания добавила изюминку в церемонию, запустив двигатель. Во время демонстрации многоразовый беспилотный аппарат оставался неподвижным, но компания надеется совершить первый полет уже в следующем году.

Вместимость Quarterhorse составит от девяти до 19 пассажиров. При скорости выше М=5 он сможет долететь из Нью-Йорка до Лондона за 90 минут. Современным самолетам для этого требуется семь часов.

Quarterhorse Источник изображения: Hermeus

Ранее сообщалось, что Hermeus получил контракт стоимостью 60 миллионов долларов от ВВС США и венчурных компаний для поддержки испытаний перспективного самолета, который сможет летать с гиперзвуковой скоростью.

Презентация Quarterhorse / ©Hermeus

Напомним, сейчас в США активно разрабатывают принципиально новые гиперзвуковые системы вооружений. Важным этапом на этом пути стали успешные тесты комплекса воздушного базирования Hypersonic Air-breathing Weapon Concept.