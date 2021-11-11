Lockheed Martin получит 10,863 млрд. долл. на поддержку и модернизацию парка истребителей F-22 "Раптор"

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Lockheed Martin Corp. (Форт-Уэрт, шт.Техас) заключила с ВВС США рамочный контракт стоимостью 10,863 млрд. долл. на поддержку и модернизацию парка истребителей F-22 "Раптор".

Как сообщается в пресс-релизе МО США от 5 ноября, проект модернизации и поддержки парка из 186 истребителей заключен с Офисом программы F-22 по проекту Advanced Raptor Enhancement & Sustainment (ARES).

Договор предусматривает поставку необходимых материалов и услуг для поддержки парка F-22, включая закупку комплектов оборудования для модернизации, а также логистические услуги.

Работы по проекту, как ожидается, будут завершены к 31 октября 2031 года. На 2021 финансовый год выделены средства на исследования, разработки, испытания и оценку в сумме 200 тыс. долл.