Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin получит 10,863 млрд. долл. на поддержку и модернизацию парка истребителей F-22 "Раптор"

493
0
0
Источник изображения: Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Lockheed Martin Corp. (Форт-Уэрт, шт.Техас) заключила с ВВС США рамочный контракт стоимостью 10,863 млрд. долл. на поддержку и модернизацию парка истребителей F-22 "Раптор".

Как сообщается в пресс-релизе МО США от 5 ноября, проект модернизации и поддержки парка из 186 истребителей заключен с Офисом программы F-22 по проекту Advanced Raptor Enhancement & Sustainment (ARES).

Договор предусматривает поставку необходимых материалов и услуг для поддержки парка F-22, включая закупку комплектов оборудования для модернизации, а также логистические услуги.

Работы по проекту, как ожидается, будут завершены к 31 октября 2031 года. На 2021 финансовый год выделены средства на исследования, разработки, испытания и оценку в сумме 200 тыс. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
09.07.2018
"Идзумо" – мобильная база ВВС США
25.11.2015
ВВС США могут закупить новые F-15, F-16 и F-18
10.04.2012
Лучший во всем
12.07.2011
Минобороны Японии намерено начать летные испытания национального истребителя ATD-X в 2014 году
20.08.2010
Министерство обороны Японии намерено приобрести дополнительную партию истребителей F-2
22.06.2009
Не убедил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс