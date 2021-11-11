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ТАСС

Глава NASA заявил, что США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше КНР

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Вашингтон обеспокоен успехами космической программы Пекина, отметил Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти США обеспокоены успехами космической программы КНР и намерены приложить все усилия, чтобы американские астронавты вернулись на Луну раньше, чем Китай сможет доставить туда своих тайконавтов. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

По его словам, космическая программа КНР становится "все более способной к высадке" человека на Луну "значительно раньше, чем изначально ожидалось". "Мы намерены действовать настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей, чтобы обойти наших конкурентов", - подчеркнул глава NASA.

"Мы сталкиваемся с очень интенсивной и хорошей космической программой КНР. Это произошло в последние несколько лет, мы видели, что они добились ряда достижений. <...> У нас есть все основания полагать, что у нас есть конкурент, очень агрессивный конкурент в лице КНР. <...> Мы хотим первыми вернуться на Луну после более чем полувека", - добавил Нельсон.

На брифинге он объявил, что Соединенные Штаты планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида" (Artemis) в 2025 году.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну "Артемида" включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

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