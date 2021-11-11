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ТАСС

В 2021 году летчики провели в небе для защиты границ России больше времени, чем в 2020-м

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Дальний противолодочный самолет Ту-142
Дальний противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Средний налет летчика составил почти 100 часов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Летчики морской авиации за 2021 год провели в небе больше времени по сравнению с 2020 годом в связи с попытками нарушения границ РФ. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

"Не позволим мы никому нарушить и наши воздушные границы. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке и Чукотке. Помимо их, больше времени в небе провели в этом году экипажи противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38. Это, кстати, отражается и в общих показателях налета летчиков морской авиации за год, который составил более семи тысяч часов, а средний налет на летающего летчика составил почти 100 часов, увеличившись на два процента по сравнению с прошлым годом", - сообщил Авакянц.

Он напомнил об инциденте с американским эсминцем Chafee в акватории Японского моря. "Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота вытеснил американский корабль от государственной границы Российской Федерации. Кадры с этого события разлетелись по всем федеральным каналам и не только российским, но и мировым. Я думаю, излишне что-то комментировать в случае с этим инцидентом. Все все видели сами. Моряки-тихоокеанцы выполнили задачу по предназначению по недопущению нарушения границы нашей Родины", - подчеркнул командующий ТОФ.

15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.

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Адмирал Трибуц
Ил-38
МиГ-31
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