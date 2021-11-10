Войти
Lenta.ru

Первый полет вертолета Ка-226Т показали на видео

184
0
0
Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года
Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года.
Источник изображения: Госкорпорация Ростех

Модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Испытания вертолета показали на видео, запись опубликована на сайте госкорпорации.

Первый полет вертолет совершил на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». В сообщении отметили, что модернизированный Ка-226Т стал первым российским вертолетом, конструкторскую документацию которого полностью вели в цифровом виде.

Ка-226Т впервые показали в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2021. Международная презентация машины состоится в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ).

Особенностью вертолета стала приспособленность к эксплуатации в условиях высокогорья. Проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). Обновленный вертолет отличается от прошлых модификаций Ка-226 улучшенной конструкцией планера и фюзеляжа. Также вертолет получил новые лопасти, главный редуктор и колонку несущего винта.

Модернизированный Ка-226 оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием и аппаратурой связи. Дополнительно вертолет могут оснастить системой обогрева и кондиционирования воздуха.

Ранее холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» сообщил об использовании беспилотных вертолетов. Воздушную мишень — имитатор вертолета (ВМ-В) применили на российско-сербских учениях «Славянский щит-2021».


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Ростех
Технодинамика
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
Похожие новости
18.07.2017
Взлетная полоса
24.12.2015
Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву
18.06.2013
В звезды юбилейного Ле-Бурже рвется российский Су-35С
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия