Первый полет вертолета Ка-226Т показали на видео

Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года.

Модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Испытания вертолета показали на видео, запись опубликована на сайте госкорпорации.

Первый полет вертолет совершил на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». В сообщении отметили, что модернизированный Ка-226Т стал первым российским вертолетом, конструкторскую документацию которого полностью вели в цифровом виде.

Ка-226Т впервые показали в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2021. Международная презентация машины состоится в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ).

Особенностью вертолета стала приспособленность к эксплуатации в условиях высокогорья. Проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). Обновленный вертолет отличается от прошлых модификаций Ка-226 улучшенной конструкцией планера и фюзеляжа. Также вертолет получил новые лопасти, главный редуктор и колонку несущего винта.

Модернизированный Ка-226 оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием и аппаратурой связи. Дополнительно вертолет могут оснастить системой обогрева и кондиционирования воздуха.

Ранее холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» сообщил об использовании беспилотных вертолетов. Воздушную мишень — имитатор вертолета (ВМ-В) применили на российско-сербских учениях «Славянский щит-2021».

Даниил Иринин