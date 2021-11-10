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ТАСС

Источник: новый сухой док примет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в июне 2022 года

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«Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ремонт корабля завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" планируется поставить в модернизированный сухой док филиала "35-й СРЗ" Центра судоремонта "Звездочка" в июне следующего года. При этом сроки сдачи корабля будут сдвинуты на 2023 год. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Докование крейсера "Адмирал Кузнецов" состоится в июне следующего года. Корабль встанет на стапель нового дока для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ. Его ремонт завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обновленный док способен принять крейсер уже к концу текущего года. "Однако эту технологическую процедуру безопаснее проводить при устойчивой погоде, в теплое и светлое время", - добавил он.

Объединенная судостроительная корпорация по итогам закрытого конкурса в июне 2020 года заключила контракт на реконструкцию и техническое перевооружение двухкамерного сухого дока для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Подрядчиком стала компания "Оргэнергострой".

В ночь на 30 октября 2018 года единственный большой плавучий док проекта 7454 ПД-50 затонул в Мурманске во время планового выхода из него "Адмирала Кузнецова". Других подходящих доков для приема корабля такого водоизмещения на севере РФ нет. Тогда было решено путем объединения северной и южной камер сухого дока построить однокамерный удлиненный док с размерами 70 на 400 м. Такие габариты необходимы для докового ремонта тяжелого авианесущего крейсера. Новый сухой док сможет принимать корабли и суда всех существующих в стране проектов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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