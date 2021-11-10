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На Украине обеспокоились постройкой российской базы в Судане

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Источник изображения: Фото: Ибрагим Ишак / РИА Новости

Правительство Судана приняло решение о возобновлении работ по созданию российской базы. Появление объекта может отразиться на судоходстве, указывается в материале украинского информационно-консалтингового агентства Defence Express.

Уточняется, что о возобновлении строительства военно-морской базы в городе Порт-Судан сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. База предназначена для кораблей Военно-морского флота России.

В Defence Express с беспокойством отметили, что создание военно-морской базы в Судане позволит Российскому флоту влиять на судоходство в районе Суэцкого канала.

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота заключили в 2020 году. Документ предполагает безвозмездную передачу земли для постройки базы ВМФ России. На базе может одновременно находиться не более четырех кораблей, а личный состав базы не должен превышать 300 человек.

В июне начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил о желании пересмотреть соглашение с Россией. Он подчеркнул, что российская сторона подписывала договор с бывшим правительством Судана.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о появлении истребителей Су-35С на российской базе в сирийском городе Эль-Камышлы. В сообщении предположили, что появление многоцелевых истребителей может стать сигналом турецкой стороне перед операцией против курдских формирований.


Даниил Иринин

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