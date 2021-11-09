The Wall Street Journal (США): Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена

США опасаются усиления «российской агрессии» и концентрации войск на границе с Украиной. Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала еще одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для того, чтобы сдержать Россию и заставить Путина занять оборонительную позицию, считает сенатор Коттон. Каких — читайте в статье.

Пока что Байдену не удается помешать Путину стягивать войска к украинской границе

Пока президент Байден сосредоточился на конференции по вопросам изменения климата и падении своего рейтинга внутри Соединенных Штатов, президент Владимир Путин наращивает российские войска вдоль украинской границы. Администрация Байдена должна отреагировать на эту провокацию и, пока не стало слишком поздно, сделать то, чего не сделал президент Обама - предотвратить агрессию России против ее западного соседа.

Война России против Украины началась в 2014 году, когда российские войска вторглись и захватили Крымский полуостров, а затем оккупировали восточные Донецкую и Луганскую области. С тех пор российские войска время от времени совершают атаки на украинские правительственные силы посредством обстрелов из артиллерийских орудий, ударов беспилотников и рейдов пехоты.

С тех пор как Байден вступил в должность президента, Путин стал вести себя более агрессивно. В апреле Кремль развернул более 100 тысяч военных у украинской границы - это стало самым масштабным развертыванием сил с 2014 года. В своем послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года Путин расширил "красные линии" и пригрозил немедленным ответом в том случае, если Организация Североатлантического договора решит повысить свою активность на Украине. Летом прошлого года Путин повторил свою мысль о том, что русские и украинцы - "один народ, единое целое". Он предупредил, что те, кто попытается использовать против России "наши исторические территории", "таким образом разрушат свою страну". В октябре Путин заявил, что та поддержка, которую Запад оказывает вооруженным силам Украины, "представляет собой угрозу для России".

Российский лидер подкрепляет свои слова действиями. Снимки и видео со спутников, очевидно, доказывают, что Россия стягивает свои бронетехнику и колонны с войсками к границе Украины, где уже находятся 80-90 тысяч российских солдат. Эти перемещения войск могут служить предвестником нового вторжения на Украину или представлять собой попытку добиться уступок от украинцев, Евросоюза или администрации Байдена.

В любом случае у Путина есть рычаги влияния. Россия поставляет 40% потребляемого Европой газа, и зимой она может с легкостью лишить тепла миллионы европейцев. Путин угрожает этим начиная с июля, и всем известно, что Россия не раз использовала поставки энергоносителей в качестве оружия. До сих пор неясно, поддержат ли Украину такие страны, как Германия и Франция, если для них это обернется серьезным дефицитом энергоносителей.

Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала еще одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для того, чтобы сдержать Россию и заставить Путина занять оборонительную позицию.

Во-первых, необходимо увеличить объемы и ускорить процесс поставок летальных оборонительных вооружений на Украину. В 2015 году я посетил украинскую военную часть в Днепре, находящемся недалеко от восточного фронта. Один офицер попросил отправить на Украину противотанковые ракеты "Джавелин", сказав, что "нам не нужно уничтожить все российские танки, нам нужно уничтожить всего один российский танк". Путину необходимо показать, что украинцы способны нанести серьезный ущерб России, если он решит снова перейти в наступление. И мы можем помочь украинцам нанести этот ущерб.

Во-вторых, необходимо ввести санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Байден отказался от введения санкций, чтобы продемонстрировать России свое расположение. Но этот его жест остался без ответа.

В-третьих, необходимо выслать такое число российских дипломатов, чтобы восстановить паритет между многочисленной российской делегацией в Соединенных Штатах и американской делегацией в России, которую Путин сократил ранее в этом году. Администрация США мирилась с несправедливым отношением в надежде, что русские изменят свое поведение. Но русские стали вести себя еще более провокационно.

В-четвертых, необходимо заставить европейских союзников взять на себя справедливую долю расходов на сдерживание России. В частности, Германия и Франция должны присоединиться к Соединенным Штатам и Великобритании и пригрозить введением санкций против российского энергетического сектора, в том числе против государственных гигантов "Роснефть" и "Газпром", в том случае, если Россия вторгнется на Украину. Нам также следует пригрозить полностью отключить Россию от международных финансовых сетей. Поскольку немецкая и французская экономики тесно переплетены с экономикой России, их угрозы будут иметь большой вес.

Целых четыре года демократы ругали Трампа, называя его позицию в отношении России слабой. В действительности Трамп оказал давление на Кремль, поставив крест на Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, увеличив оборонный бюджет НАТО и предоставив Украине летальное оружие. Это позволило эффективно предотвратить новое вторжение, а также нагнетание обстановки вдоль украинской границы. Между тем слабая внешняя политика Байдена лишь провоцирует агрессию России.

Байден был сенатором на протяжении значительной части холодной войны, и он должен был усвоить, что такие офицеры КГБ, как Путин, уважают только силу, безжалостно эксплуатируя щедрость и слабость. Путин не откажется от агрессивных действий, пока страны Запада совместными усилиями не заставят его занять оборонительную позицию.

Том Коттон - член Республиканской партии США, сенатор США от штата Арканзас.

Комментарии читателей:

Herve Guerin

Меры, предложенные Коттоном, - это скорее рецепт разобщения Европы. Этот процесс идет уже около 20 лет. Сейчас люди начинают понимать, что подрыв отношений между Россией и Евросоюзом несет в себе опасность. Соединенным Штатам нужна сильная экономика Евросоюза, а для этого необходимы более крепкие связи с Россией. Соединенным Штатам нужно разобщить Россию и Китай. А для этого тоже нужны более крепкие связи с Евросоюзом. Наконец, зачем нужно мешать русскоязычным украинцам воссоединяться со своей собственной страной?

Harry Broertjes

Надеюсь, сенатор Коттон не ждет, что Джо действительно последует его советам.

Долгая история пребывания Байдена в Вашингтоне доказывает, что он совершенно не разбирается в этих вопросах - что он попросту следует советам своих подчиненных в Западном крыле и настроениям, преобладающим внктри Демократической партии.

Байден не лидер, он не мыслитель, он просто ведомый. Его волнует будущее Украины не больше, чем оно волновало Хантера, он не способен посчитать игру на три-четыре хода вперед. Он играет в шашки, а не в шахматы.

Christopher Landise

К сожалению, что-то мне подсказывает, что Байден провалит это испытание. И в очередной раз провальная внешняя политика станет причиной новых человеческих страданий.

D P Firlik

Байден слаб и сбит с толку, он совершенно не разбирается во внешней и оборонной политике, а сейчас у него вообще начинается деменция. Он крайне неподходящий человек для того, чтобы занимать должность президента, - и он был бы таким, даже если бы нам не угрожали Китай, Россия и другие.

Я не знаю, как с этим быть, однако, по всей видимости, наш единственный вариант - прислушаться к предложениям сенатора Коттона и оказать более мощное давление на так называемую "администрацию" Байдена и Харрис.

Carl Wilson

Я не согласен с тем, что нужно отправлять больше оружия Украине. Это редко помогало исправить ситуацию, потому что в конечном счете нам всегда приходилось вводить свои войска. Поэтому сейчас стоит сохранить оружие для себя.

Я не согласен, что нам нужно вводить новые санкции. Подобно отправке оружия, санкции совершенно не помогают, потому что в современном мире всегда можно найти способы обойти санкции.

Я согласен с тем, что нам нужно выслать их дипломатов.

Я согласен, что нам нужно надавить на Францию и Германию, однако они не станут выдвигать угрозы, потому что они Европа.

Я считаю, что нам нужно либо вообще ничего не делать, либо выступить во всеоружии, и, сенатор Коттон, ваши предложения кажутся мне всего лишь полумерами.

Frances W

"Слабая внешняя политика Байдена лишь провоцирует агрессию России".

Я уже не раз задавал этот вопрос, но позвольте мне еще раз спросить: а в чем, собственно, заключается внешняя политика Байдена?

Robert Hutchings ответил Frances W

Она заключается в том, чтобы дать Хантеру возможность продавать свои "художества" и направлять половину выручки в частные корпорации Брэндона.

Judy Neuwirth

Вычеркнуть все варианты, которые могут принести пользу Америке, и выбрать наихудшее из оставшегося - такова вкратце суть внешней и внутренней политики Байдена. Этот дурак является угрозой мирового масштаба.

Darnell Williams

Статья называется "Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена", но должна бы называться "Россия станет следующим провалом внешней политики Байдена". Кстати, администрация Байдена- это на самом деле третий срок президента Обамы, просто посредством его "лейтенантов", таких как абсолютно бездарная и лживая Сьюзан Райс.

Tom Engel

Байден сумеет найти наихудший выход из текущего кризиса, подвергнуть себя и нацию еще большему унижению и обвинить во всем кого-то другого.

Charles Meissner

Это вовсе не "вторжение", это же "кризис". Пожалуйста, хватит называть это "вторжением", потому что это провокация, это может повлечь за собой экстремистское насилие… А, погодите! Виноват! Вы говорите про украинскую границу. Тогда продолжайте в том же духе.

JAMES SCHAAD

Следующее испытание Байдена? Да Путин съест его на обед. Для нас это будут очень долгие четыре года.

Том Коттон (Tom Cotton)