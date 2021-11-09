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В Польше оценили прагматичность русских в артиллерии

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Использование во время артиллерийских учениях 240-миллиметровых тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровых тяжелых самоходных орудий 2С7М «Малка», разработанных в 1970-х годах, является примером прагматичности русских, пишет польское издание Defence24.

«Русские здесь очень прагматичны. Имея большие запасы неиспользованных боеприпасов и простую артиллерийскую технику длительного пользования, они решили не выводить ее из эксплуатации, а попытаться адаптировать к другим реалиям и новой тактике», — говорится в публикации.

Издание, оценивая прошедшие недавно в Тамбовской области учения, пишет, что в России «делают все возможное, чтобы повысить точность стрельбы и скорость реакции на действия противника». Defence24 напоминает, что для наведения снарядов использовались беспилотники «Орлан-10».

В апреле 2020 года обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин отметил, что размещенное в Ленинградской и Калининградской областях российское оружие обладает дальностью, способной «пробить» всю Европу. В частности, по его мнению, возвращение на вооружение 2С7М «Малка» и 2С4 «Тюльпан», способных стрелять ядерными боеприпасами, является тревожным сигналом.


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Орлан-10
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Ядерный щит
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