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В России рассказали о «пробивающем» всю Европу оружии

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Размещенное в Ленинградской и Калининградской областях российское оружие обладает дальностью, способной «пробить» всю Европу, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Среди перечисленных автором образцов вооружений — оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», противокорабельные ракетные комплексы «Бал» (оснащены крылатыми ракетами Х-35) и «Бастион» (запускают сверхзвуковые «Ониксы»), а также корабли-носители крылатых ракет большой дальности «Калибр».

Литовкин отмечает, что в настоящее время на Балтике создана мощная эшелонированная система противовоздушной обороны. Согласно автору, возвращение на вооружение 203-миллиметрового самоходного оружия 2С7М «Малка» и 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», способных стрелять ядерными боеприпасами, является тревожным сигналом.

В апреле Литовкин написал, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».

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Страны
Россия
США
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Бал РК
Бастион
Искандер
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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