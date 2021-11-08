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Интерфакс-АВН

Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

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Военные учения Ирана в Ормузском проливе
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Ирана в воскресенье приступили к масштабным учениям "Зульфикар-1400" в прибрежных районах на юго-востоке страны, а также в близлежащих водах - от восточной акватории Ормузского пролива до северных районов Индийского океана, передает агентство "Тасним".

Также маневры частично затрагивают Красное море. В учениях принимают участие пехотные подразделения, автобронетанковые и механизированные части иранской армии, ВМС и ВВС Ирана, зенитные установки. Военные используют средства радиоэлектронной борьбы и различные типы беспилотников, в том числе созданные в Иране.

Представитель учений сообщил, что цель маневров - донести до стран региона сигнал о готовности Ирана обеспечивать региональный мир, причем совместными c прочими государствами усилиями, в то время как внешние по отношению к этому региону силы вызывают здесь лишь конфликты и нестабильность.

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Страны
Индия
Иран
Проекты
БПЛА
Военные учения
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