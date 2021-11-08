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Известия.ru

Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: REUTERS/Al Drago

Министерство обороны США ведет наблюдение за «необычной» активностью российских войск возле границы с Украиной. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около Украины», — отметил Кирби, при этом отказавшись комментировать возможные намерения России.

Однако представитель военного ведомства подчеркнул, что любые действия Москвы, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты.

При этом ранее в этот день начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала указал, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

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Белоруссия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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