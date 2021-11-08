Слова Путина об искусственном интеллекте поставили Пентагон в тупик

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызвали тревогу у Пентагона.

Он обратил внимание на отчет «Искусственный интеллект и автономия в России» Центра военно-морского анализа (CNA).

Сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ.

Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов, говорится в американском издании National Interest.

Особенно в США опасаются сотрудничества России и Китая в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта в частности.