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Военно-промышленный курьер

Слова Путина об искусственном интеллекте поставили Пентагон в тупик

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызвали тревогу у Пентагона.

Он обратил внимание на отчет «Искусственный интеллект и автономия в России» Центра военно-морского анализа (CNA).

Сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ.

Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов, говорится в американском издании National Interest.

Особенно в США опасаются сотрудничества России и Китая в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта в частности. 

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
БПЛА
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