Гонка вооружений в области искусственного интеллекта: США рискуют проиграть Китаю и России



Отставной полковник ВВС США Джен Ли в летательном тренажере.

Источник: University of Cincinnati Отставной полковник ВВС США Джен Ли в летательном тренажере.Источник: University of Cincinnati

Вашингтон (CNN) - Как считает бывший заместитель министра обороны Роберт Уорк (Robert Work), более 60 лет спустя после того, как соперничество с Советским Союзом в "космической гонке" положило начало новой эре разработки баллистических ракет, США столкнулись с очередным "моментом спутника" на фоне стремительно обостряющейся международной конкуренции за искусственный интеллект.

Идея, согласно которой быстрое развитие искусственного интеллекта определит следующее поколение оружия (концепция, известная как Third Offset Strategy), была впервые сформулирована бывшим министром обороны Чаком Хейгелом (Chuck Hagel) в 2014 году.

Американский стратегический исследовательский центр RAND в своем сентябрьском докладе перечисляет возможные области применения искусственного интеллекта (ИИ). Среди них - создание более гибких систем, возможно, с меньшими затратами; разработка более эффективных обучающих систем; программное обеспечение, которое обрабатывает огромное количество данных, полученных при разведке наблюдением или необходимых для анализа "образа жизни" (с использованием БПЛА в целях сбора разведданных, тактической разведки, наблюдения); усовершенствованные системы распознавания лиц; интеллектуальные системы поддержки тактических учений и АСУ боевыми действиями при проведении так называемых полуавтоматических операций, предполагающих действия и в автоматическом режиме.

Но следует обратить внимание еще на один доклад, который был опубликован в среду и предоставлен для ознакомления исключительно журналистам CNN. Его авторы, Уорк и специалисты компании Govini, занимающейся обработкой и анализом данных по заказу правительственных структур, предупреждают, что американские военные должны теперь определиться и решить: хотят ли они "возглавить предстоящую революцию или же стать ее жертвой" на фоне появляющихся вызовов со стороны Китая и России.

"Вопрос стоит довольно остро, и ответ будет зависеть от того, насколько Министерство обороны (МО) осознает революционный военный потенциал ИИ и передовых автономных систем", - говорится в докладе.

В частности, Белый дом и Пентагон должны определить, в каких масштабах США будут наращивать исследования и разработки в области технологий, связанных с искусственным интеллектом, включая перспективные компьютерные системы, искусственные нейронные сети, большие данные, машинное обучение, автоматизированные системы и робототехнику, говорится в сообщении.

По мнению авторов доклада, США должны также определить национальную стратегию в отношении того, насколько активно они будут разрабатывать новые системы, оперативные и организационные концепции, которые предполагают использование достижений в области развития искусственного интеллекта в решении военных задач и боевых операциях.

Важной частью этой стратегии является "автономность", которая достигается путем "передачи уполномоченной структуре права принимать решения и действовать в определенных границах", отметил Уорк в интервью CNN.

Технология

Хотя критики часто предостерегают от разработки автономного наступательного оружия из опасений потерять оперативный контроль, Роберт Уорк в интервью CNN сказал, что в своем стремлении к использованию "ограниченного ИИ" США всегда будут отдавать предпочтение управлению, осуществляемому человеком. Но при этом машина получит возможность "самостоятельно создавать и выбирать различные направления действий для достижения поставленных целей на основе своих знании и представлений о самом мире и о текущей обстановке".

"Они беспокоятся, что это будет Терминатор, но США представляют себе нечто более похожее на Железного Человека", - объяснил Уорк, имея в виду супергероя Marvel, который представляет собой человека в экзоскелете.

США уже начали использовать элементы искусственного интеллекта в военных платформах и стратегиях - и это более всего видно по инвестировванию 400 миллиардов долларов в единый ударный истребитель F-35 Joint Strike Fighter.

F-35, сочетающий в себе блок датчиков и программное обеспечение, используемое для быстрого сбора и интерпретации данных, "является ключевым примером творческих возможностей человека", сказал Уорк в интервью CNN.

"Система собирает данные и отображает их так, как сам пилот это сделать не смог бы", - продолжает он, называя самолет "идеальным примером взаимодействия человека и машины", которое должно использоваться и на других военных платформах.

Но, несмотря на некоторые достигнутые на сегодняшний день успехи в реализации технологии ИИ, Уорк сказал CNN, что "пока не считает реакцию властей столь же "идеальной"".

Гонка

И Китай, и Россия недавно подчеркнули важность искусственного интеллекта для будущего мировой экономики и военной мощи.

В сентябре, выступая перед школьниками во время всероссийского "открытого урока", президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая "станет лидером в сфере" искусственного интеллекта, "будет властелином мира".

"Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества, - сказал российский президент. - Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы".

Слова президента России отражают то, над чем уже довольно давно размышляют ученые России и всего мира.

Как сообщают государственные СМИ, в России ведется активная работа по созданию БПЛА и транспортных средств военного и гражданского назначения.

В государственных СМИ также сообщается, что российские военные также разрабатывают роботы, системы вооружений для уничтожения БПЛА и крылатые ракеты, которые смогут анализировать данные с радаров и принимать решения при выборе высоты, скорости и направления своего полета.

А в июле китайское правительство опубликовало подробную дорожную карту с изложением государственного плана, в котором приоритетной задачей названо развитие и применение ИИ, что, по мнению Уорка, является "моментом спутника".

"Искусственный интеллект стал новым направлением в международной конкурентной борьбе. ИИ - это стратегическая технология, которая ведет в будущее", - подчеркивается в одной из статей в китайском правительственном издании.

"Крупнейшие развитые страны мира считают развитие искусственного интеллекта одной из главных стратегий повышения национальной конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности", - говорится в статье.

Китай рассчитывает занять лидирующие позиции в мире в области технологий ИИ, напрямую объединив разработки в сфере обороны с разработками промышленного и коммерческого назначения.

Финансирование

Хотя Министерство обороны и компании из Кремниевой долины в последнее время инвестируют в сферу научных исследований и разработки искусственного интеллекта, рассчитывать лишь на финансирование со стороны американских структур, занимающихся коммерческими разработками, по мнению Уорка, было бы недостаточно.

У Соединенных Штатов нет четкого плана действий, позволивших бы им идти в ногу с зарубежными конкурентами, несмотря на прогнозы, согласно которым искусственный интеллект "имеет потенциал и может стать преобразующей технологией в сфере обеспечения национальной безопасности, наравне с ядерным оружием, самолетами, компьютерами и биотехнологиями". Такой прогноз делает в своей недавно опубликованной научной статье Грег Аллен (Greg Allen) из Центра науки и международных отношений имени Роберта и Рене Белфер при Гарвардском университете.

Но, по словам Уорка и аналитиков из компании Govini, опубликованный в среду доклад призван помочь заложить основы национальных мер реагирования на явные, по мнению авторов доклада, вызовы со стороны иностранных держав.

Предоставив результаты анализа государственных расходов на ключевые компоненты ИИ в период с 2012 по 2017 год, авторы доклада дают рекомендации руководству Министерства обороны и Белого дома, касающиеся того, как США должны реагировать на вызовы со стороны Китая и других стран, сказал Уорк.

И хотя, согласно общему выводу авторов доклада, Министерство обороны "подкрепляет свои слова делами", в вопросе, касающемся стратегии Third Offset Strategy, как сказал Уорк в интервью CNN, "предстоит сделать еще очень много".

В докладе приведен анализ расходов Министерства обороны на ИИ (что не является секретной информацией) за последние пять лет. Он показывает, что основное внимание Пентагон уделяет вопросу сбора данных и использования этих данных в разработке двух основных компонентов стратегии Third Offset Strategy. Речь идет о разработке систем виртуальной реальности (тренажерная техника и технология моделирования) и системы машинного зрения и автоматического анализа видеоинформации (данных, указывающих системе, по каким объектам вести огонь, а по каким - нет).

При всей важности фундаментальных элементов искусственного интеллекта, Соединенным Штатам пора расставить приоритеты и на первый план выдвинуть меры по применению этих достижений в соответствии с замыслами задач, считает Мэтт Хаммер (Matt Hummer) из компании Govini.

По его словам, Пентагону следует увеличить свои расходы на "передовые компьютерные технологии" (являющиеся основой для более широкого применения) и технологию аналитической обработки данных (которая используется для отображения информации для оператора).

Еще одним направлением, которому США должны уделить особое внимание, является совершенствование облачных систем, имеющих большое значение для увеличения скорости обработки данных, подчеркнул Хаммер.

В конечном итоге для того, чтобы поставить на первое место вопрос о выделении средств на развитие искусственного интеллекта, "необходимо, чтобы инициатива принятия национальных мер реагирования исходила из Белого дома", считает Уорк.

"Доклад подготовлен с тем, чтобы не только помочь руководству военного ведомства подумать о том, во что вкладывать средства, но и, надеюсь, помочь Белому дому продумать масштабы национальных мер реагирования", - подчеркнул он.

Закери Коэн (Zachary Cohen)

CNN, США