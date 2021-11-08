Столкновение подлодки ВМС США "Коннектикут" с подводной горой произошло по вине ее гидроакустика

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Столкновение ударной атомной подлодки с подводной горой 2 октября в Южно-Китайском море произошло из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком, следует из данных ВМС США.

По итогам расследования, вместе с главным старшиной гидроакустической части Кори Роджерсом в связи с инцидентом от своих должностей отстранены также командир подлодки Кэмерон Альджилани и старпом Патрик Кашин, сообщил 7-й оперативный флот США.

Они отстранены от должностей "из-за утраты доверия", отметили во флоте.

Как указал командующий 7-м флотом США вице-адмирал Карл Томас, "твердое суждение, осмотрительное принятие решений и соблюдение требуемых процедур при планировании навигации могло бы предотвратить инцидент".

ВМС США до сих пор не раскрыли детали столкновения подлодки и характер полученных повреждений.

"В ходе расследования было установлено, что USS Connecticut во время выполнения операций в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой", - сообщали ВМС США.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, у атомной подлодки USS Connecticut в результате столкновения оказались пробитыми балластные цистерны в носовой части субмарины. Американский ветеран-подводник Аарон Амик в своем твиттере также сообщил, что подлодка лишилась расположенной в носовой части секции сонара.

Поврежденная подлодка 8 октября зашла базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Туда прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений, установления их источника и решения вопроса о ремонте.

28 октября на заседании комитета по вооруженным силам конгресса исполняющий обязанности заместителя министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джей Стефани отметил, что ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены. На Гуаме нет сухого дока для проведения ремонта субмарины, сказал он.

Ранее гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, возможно, стационарной гидроакустической станцией на дне.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским искусственным подводным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как указывали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала. После инцидента подлодка вынуждена была всплыть и идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные сообщали, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отмечали, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было. Там не исключали, что подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.